Han har tangerat sitt målrekord i NHL under säsongen. Men konkurrensen på St.Louis blålinje är hård och nu petas Carl Gunnarsson.

Det är journalisten Jim Thomas som har fått bekräftat från St.Louis coach Mike Yeo att Carl Gunnarsson inte kommer spela i nattens match mot Ottawa på bortaplan. Den 31-årige svensken har heller ingen skada och petas alltså igen. Det är femte matchen den här säsongen som backen tvingas sitta på läktaren.

From Yeo: Dunn in Gunnarsson out on defense. Hutton is in goal. No changes on forward lines from Toronto.

— Jim Thomas (@jthom1) January 18, 2018