Djurgården jublar efter Patrik Lundhs mål. Foto: Bildbyrån/Andreas L Eriksson

Axel Jonsson-Fjällby fick en skön återkomst i Djurgården.

Davidssonbröderna låg bakom fyra av lagets fem mål när man besegrade Brynäs med 5-1.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

JVM-silvermedaljören Axel Jonsson-Fjällby var tillbaka i Djurgårdströjan när Brynäs gästade Hovet under torsdagskvällen. Med applåder välkomnades han in i laget där han matchades rätt in i första kedjan när René Bourque var på skadelistan.

Efter ett sjukdomsfall på läktaren, så avbröts matchen tillfälligt, och lagen tvingades gå ut till omklädningsrummet. Men räddningstjänstpersonalen som var på plats gjorde ett strålande jobb och spelet var åter efter några minuters väntetid.

Då satte hemmalaget fart i vingarna och började skjuta pucken bakom Linus Fernström i Brynäs-kassen. Patrik Lundh gjorde först 1-0 i spel fem mot fyra, och sedan utökade han även till 2-0, framspelad av just Jonsson-Fjällby.

DAVIDSSONBRÖDERNA BAKOM FYRA MÅL

Djurgården fortsatte mala på även i den andra akten av matchen. Adam Reideborn, som den här dagen fyllde 26, fick verkligen svettas i målet när Brynäs hade powerplay där Djurgården hade två spelare utvisade.

Men med 14.28 in i den andra perioden stod bröderna Jonathan och Marcus Davidsson för ett härligt nummer som resulterade i att DIF ökade på till 3-0.

Brynäs hade fortsättningsvis inte särskilt mycket att komma med när matchen började lida mot sitt slut. Hemmalaget var bevisligen numret större den här tillställningen.

Davidssonbröderna skulle på nytt vara framme med fem minuter kvar av ordinarie matchtid. Jonathan lurade upp Brynäs-försvaret och släppte iskallt pucken bak till Marcus, som stänkte in den.

Juuso Ikonen fixade dock en reducering till 1-4 för gästerna. Och trycket kom även från Gävlelaget. Det hade kunnat bli fler puckar, men Reideborn fortsatte ta av sin födelsedagsenergi till ny vinst för Djurgården.

Jesper Pettersson avslutade målskyttet genom att göra 5-1. Assist på Davidssonfirman.