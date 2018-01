Han är en av de som lär gå i den första rundan av sommarens NHL-draft. I väntan på vilken klubb som tingar honom har nu svenskamerikanen Mattias Samuelsson bestämt sig för ett universitet.

Mattias Samuelsson är son till den förre svenske storbacken Kjell Samuelsson, som bland annat var med och spelade hem VM-guldet 1991 i Åbo och gjorde 14 säsonger i NHL för New York Rangers, Philadelphia, Pittsburgh och Tampa Bay.

Hans son, Mattias Samuelsson, är född och uppvuxen i USA. Den 17-årige backen spås gå högt i sommarens draft. Men han verkar också tänka på studierna. Nu meddelas det nämligen att han ”committat”, alltså bundit upp sig att spela med universitetslaget Western Michigan University från och med nästa säsong.

Mattias Samuelsson (USA NTDP U18) has committed to Western Michigan University for 2018-2019. @WMUHockey @M__Samuelsson @USAHockeyNTDP

— Hockey Commitments (@HockeyCommits) January 18, 2018