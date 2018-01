Lars Johansson. Foto: Bildbyrån/Peter Skaugvold

En av ligans bästa målvakter stannar i KHL. Lars Johansson blir kvar i CSKA Moskva ett år till.

– Det var inte ett svårt beslut eftersom jag spelar i ett lag som alltid slåss för att vinna titlar, säger han.

Lars Johansson har i skymundan gjort en makalös säsong i CSKA Moskva. Han har stått 19 matcher och vunnit 15. Han har en räddningsprocent på 94,5 och släpper bara in 1,18 mål per match. Han har dessutom hållit sex nollor. Räddningsprocenten och de 1,18 mål han släpper in per match är bäst i hela ligan. I ”nolleligan” ligger han femma.

Nu står det klart att Johansson stannar i CSKA Moskva ett år till. Klubben meddelar på sin hemsida att 30-åringen sajnat ett nytt kontrakt.

– Det var inte ett svårt beslut eftersom jag spelar i ett lag som alltid slåss för att vinna titlar. Det är mycket viktigt för mig att stanna i ett bra lag. Jag gillar staden och känner mig hemma här, säger han till klubbens hemsida.

Johansson gör sitt första år i Ryssland. Han kom från spel i Rockford i AHL. Dessförinnan var han som bekant en toppmålvakt i SHL och var med och förde Frölunda till SM-guld 2016. Han har också prisats som SHL:s främsta målvakt.