Colorado går som tåget just nu. I natt kom den femte raka vinsten när man krossade Minnesota. Dessutom hyllades Milan Hejduk, "Foppa" var på plats - och svenskarna levererade. Milan Hejduk hyllades i natt stort i Pepsi Center när hans tröja

1 januari, 2018

Det är precis 25 år sedan Peter Forsberg svarade för ett av hockeyhistoriens mer imponerande rekord. Under JVM i Sverige 1993 stod "Foppa" för 31 poäng på sju matcher. Så här i jubileumstider har vi bjudit in "Foppa" till Old School Hockey f