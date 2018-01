Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen

Det tajta mötet i Scandinavium slutade med övertid och vinst för hemmalaget på lördagkvällen. Detta trots snåla skottsiffror under de två första perioderna.

– Killarna vill jäkligt mycket idag och jag tycker att vi växer in i matchen, säger Roger Rönnberg efter 3-2-vinsten.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Första perioden mellan Frölunda och Luleå såg länge ut att bli mållös och det var sparsamt med både heta chanser och skott på mål. Men med bara en halv minut av matchen tog gästerna ledningen genom Joonas Jalvanti, hans första mål i Luleåtröjan.

Frölundas problem med avsluten fortsatte även i mittenperioden, och efter 40 spelade minuter hade de blygsamma nio skott på mål. Men trots detta vände de i andra perioden till 2-1-ledning tack vare Matt Donovans två fullträffar. Det första kom i fem-mot-tre, efter att Luleå åkt på en utvisning för sex man på isen och Robin Kovacs åkt ut för osportsligt beteende. Donovan fick pucken av Ryan Lasch och tog god tid på sig att sikta in sig från sin backposition. Sedan pricksköt han strax ovanför benskyddet på Filip Gustavsson. Det andra målet kom i fem mot fem när han starkt tog sin fram på sidan av Luleå-kassen och petade in pucken ytterligare en gång.

– Det är inte ofta det händer att jag skjuter två mål i en match, så det var kul att det blev så, säger Matt Donovan i C Mores sändning.

SEN KVITTERING TOG MATCHEN TILL ÖVERTID

I slutet av andra blev det heta vibbar i Scandinavium när Patrick Cehlin sköt i målramen bakom Johan Gustafsson och pucken studsade på Robin Kovacs skridsko och sedan dansade längs med mållinjen innan målvakten rensade bort den med plockhandsken. Domarna dömde mål i första läget men inväntade både bilder på jumbotronen och via videogranskning. Efter ett långt avbrott meddelade tillslut huvuddomare Andres Harnebring att beslutet på isen ändras.

Med 4:30 kvar av tredje perioden kvitterade Luleå via Emil Larsson och matchen gick vidare till förlängning. Efter bara 45 sekunder av övertiden satte Jan Mursak vinnarmålet inför 10730 åskådare och skickade upp Frölunda från en sjätte till en fjärde plats i tabellen. Luleå lämnade Göteborg med en poäng.

Patrick Cehlin, som missat 15 matcher på grund av skadeproblem, var tillbaka i spel med sitt Luleå och noterades dessutom för assist på båda Luleås mål. Han var glad att vara tillbaka och tacksam för klubbens förståelse i processen att komma tillbaka.

– Det har fått ta den tid det tar, och det har klubben respekterat. Det är skönt att få vara med och bidra igen, säger Cehlin till C More efter matchen.

Frölunda tog igen skott rejält i tredje perioden och totalt slutade de 24-30.