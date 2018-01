Skellefteå vann bortamötet mot Färjestad. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

Skellefteå tog viktiga poäng i kampen om topp sex i tabellen. Återigen var det lagets förstakedja som låg bakom segern. Oscar Möller blev matchhjälte i Karlstad.

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Matchen mellan Färjestad och Skellefteå i Karlstad blev en mycket underhållande historia. Högt tempo, mängder med målchanser, utvisningar och fint spel. Det var med andra ord en match som hade det mesta, och det var SAIK som gick segrande ur bataljen. Lagets förstakedja var återigen avgörande.

Bortalaget kom ut och gjorde en stark förstaperiod i Löfbergs Arena. Men det dröjde till slutsekunderna innan första målet kom. Mike Kostka fyllde på bra och satte 1-0 för sitt lag.

I början på andra akten fick FBK chansen i spel fem mot tre. En möjlighet som seriens bästa powerplay-lag tog vara på. Johan Ryno pricksköt kvitteringen till 1-1. Det var en mittenperiod där hemmalaget hade tagit över taktpinnen.

SKELLEFTEÅS OS-TRIO KLEV FRAM IGEN

Men när hemmafansen väntade på ytterligare ett FBK-mål så kom kallduschen. Skellefteås förstakedja visade ännu en gång att man gör skillnad. Oscar Möller satte 2-1 sent i den andra perioden, framspelad av kedjepolarna Joakim Lindström och Pär Lindholm.

– Vi försöker att aldrig sluta spela, oavsett vad det står. Vi försöker ta pucken till mål. Då skapas det saker även efteråt om man inte gör mål på första skottet, sa Möller till C More under pausen.

FBK låg stundtals på hårt i tredje perioden. Men Joni Ortio var duktig i gästernas mål och släppte inte några fler puckar förbi sig. Ortio vann målvaktsmatchen mot Lars Haugen och Skellefteå vann matchen. Filip Berglund kunde skriva slutresultatet till 3-1 med en puck i tom kasse. SAIK inkasserade tre viktiga poäng i kampen om en placering topp sex i tabellen. Färjestad åkte efter tre raka segrar på ett nederlag.