Thomas Berglund. Foto: Bildbyrån

Luleås Patrick Cehlin gjorde mål i slutet på den andra perioden.

Det var i alla fall vad de flesta trodde. Men då dömde domarna bort målet efter videogranskning – trots att beskedet på isen var mål.

– Vi får ganska bra bilder som gör att det inte går att styrka att pucken är i mål, sade domaren Andreas Harnebring till C More efter matchen.

Frölunda vann en jämn tillställning mot Luleå med 3-2 efter förlängning. Men vad som kom att bli den stora snackisen var att Patrick Cehlins mål i den andra perioden blev bortdömt.

Domarna blåste först mål, men efter att Frölunda-spelarna kommit och begärt videogranskning av målet så dömdes målet till slut bort.

– Min känsla är att det är en väldigt tajt situation, men min magkänsla säger att det är mål. Men sedan går jag in i sekretariatet och ringer och då får vi ganska bra bilder som gör att det inte går att styrka att pucken är i mål, säger domaren Andreas Harnebring till C More efter matchen.

Snackisen efter matchen var att om domarna följde regelverket eller ej. I boken står det följande: ”Om videomaterialet inte motbevisar huvuddomarens initiala beslut, eller om det inte går att utröna någon ny information, ska domarens initiala beslut fastställas.”

”MAN FÅR JU LITA PÅ ATT DOMARNA HAR RESURSERNA”

Det uppstod viss irritation från Luleå-spelarna efter detta. Men på presskonferensen efter matchen var Luleås tränare, Thomas ”Bulan” Berglund, väldigt lugn och sansad.

– Man får ju lita på att domarna har resurser på om den är inne eller inte, sade han och verkade inte lägga någon större värdering om det där.