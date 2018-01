Foto: Bildbyrån

Marcus Ersson var inställd på att han redan gjort sin sista match i Brynäs. Då fick han chansen i SM-semifinalserien mot Frölunda. Och nu är han tänkt som en stöttepelare för framtiden. För hockeysverige.se berättar backtalangen om den oväntade chansen som dök upp – och om hur han tog den.

– Det blev en jäkla morot, säger 20-åringen.

Redan tidigt under förra säsongen lämnade Stefan Bengtzén ett tungt besked till Marcus Ersson. Backtalangen, med Brynäs IF som moderklubb, skulle tvingas se sig om efter ett nytt lag att spela i när hans kontrakt löpte ut efter säsongen. Nu, ett år senare, är han sajnad till 2020. Av Brynäs IF.

Marcus Ersson hade egentligen avslutat sin säsong när han från ingenstans slängdes in mitt i semifinalserien mot Frölunda i våras då flera andra backar var skadade. Och storspelade. Det blev vändningen på backens karriär.

– Jag hade till och med smugit igång med sommarträningen där, eftersom juniorlaget redan var utslagna och klara. Men det blev inspirerande som tusan att kliva in i hetluften. Det är i sådana där situationer man bara ska in och spela sitt spel, säger 20-åringen till hockeysverige.se.

Men han gör ingen hemlighet att det var tufft att få beskedet att Brynäs inte skulle ge honom ett nytt kontrakt.

– Då blev man ju…Alltså. jag var ju inte riktigt med i laget då heller. Jag försökte jobba på varje dag som vanligt och sen dök det upp en chans. Då var det bara att knyta näven i byxfickan och köra. Och det gick vägen.

Blev du knäckt, eller såg du det som en inspiration till att visa att de gjorde fel som inte ville ha dig?

– Det blir lite både och. Först blir man ju lite besviken på sig själv, eller vad man ska säga. Man blir ledsen eftersom man tycker om föreningen och klubben så pass mycket. Men samtidigt så…man låter det vara så några dagar. Sen blir det en jäkla morot att man ska visa vad man går för. Sen dök det som sagt upp en chans, och då var det bara att ta den.

Och nu är du klar till 2020.

– Det är jätteskönt såklart. Jag har spelat här hela mitt liv och det är inget tvivel om att jag vill vara här. Det känns jättebra för min del.

Under säsongen har den ganska storväxte backen tagit stora kliv, och många har velat se honom få mer speltid än vad han fått. Målet har dock varit tydligt – han ska in som en ordinarie spelare på sex backar. Men Brynäs backsida är seriens kanske allra bredaste. Med Ryan Gunderson skadad har Ersson fått en lite större roll i laget, och igår gick han före veteranen Jörgen Sundqvist i laguppställningen.

– Det har man alltid som mål när en säsong startar, skulle jag säga, att gå in på sex backar. Men det är en enorm konkurrens på varje träning och det är jättebra, för nivån höjs förstås. Jag måste vara på tå varje dag om jag ska få spela. Men i slutändan är det tränaren som tar ut laget.

– Men det har känts bra för min del, ett bra tag nu. Jag försöker fokusera på nästa match hela tiden och gör man ett bra jobb får man betalt för det. Det lönar sig till slut. Så det är så jag jobbar. Jag tar det dag för dag hela tiden.

Vad är det du har utvecklat sedan förra säsongen?

– Jag tror mycket ligger i att jag fått en till sommar med Magnus (Ågren), vår fystränare. Det är en stor faktor till att jag tagit de steg som jag gjort. Jag har ett jättebra upplägg med honom.

Marcus Ersson har fått vara med om en riktig bergochdalbana det senaste året. Från att ha fått beskedet att han inte ska få vara kvar, till att imponera i en sjunde och avgörande SM-final. För att sen få ett nytt kontrakt, vara med om Brynäs usla säsongsstart, vara med om förvandlingen, och sen Brynäs resa uppåt i tabellen. Även om man fortfarande bara är nia.

– Det enda vi kan göra är att fortsätta vinna. Då kommer vi klättra till slut. Det är bara det vi kan göra. Med den säsongsstart vi hade blir varje match extremt viktig för oss. Det är bara att ta det dag för dag, precis som det är för mig.