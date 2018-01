Gustav Forsling inledde NHL-säsongen starkt med Chicago Blackhawks. Men efter en trögare start på det nya året har klubben nu beslutat sig för att skicka den svenske backen till AHL.

Chicago Blackhawks får tillbaka centern Artiom Anisimov efter skada. För Gustav Forslings del innebär det att han skickas ned till AHL för att göra plats för ryssen i truppen.

Att det just blir Forsling som ”offras” kan förklaras med att hans formkurva pekat nedåt. Efter en fin start på säsongen, och en hel del speltid från coachen Joel Quenneville, har 21-åringen haft det tyngre efter nyår. Mellan november och december snittade svensken runt 20 minuters speltid per match, men på sistone har förtroendet svalnat och i den senaste matchen, storförlusten mot New York Islanders, spelade han bara 13.40. Det är det minsta han har spelat på hela säsongen.

Gustav Forsling, som ursprungligen draftades av Vancouver Canucks, har svarat för tre mål och 13 poäng på 41 matcher den här säsongen. Han får nu speltid med Rockford Icehogs i AHL, ett lag som coachas av tidigare Mora-tränaren Jeremy Colliton.

Forslings degradering innebär att Erik Gustafsson får stanna i NHL tills vidare. Gustafssom sköt sitt första NHL-mål för Blackhawks i säsongsdebuten mot Islanders i lördags. Han hade även en assist i den matchen, hans första i NHL på drygt ett och ett halvt år.

Forsling made it to February last year before, he said, he lost his confidence. "‘It was about confidence for me last year. ‘It’s tough to explain. Sometimes you have it, sometimes you have to dig deep to find it.’’

