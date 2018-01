Johan Olofsson. Foto: Bildbyrån

Han missade sin första straff. Men Johan Olofsson hängde inte läpp för det. I stället gick han för revansch – och fick den.

– Det var otroligt skönt att se att den smet in, säger han till C More.

Malmö har brutit sin förlustsvit. Efter tre raka nederlag besegrade man i kväll HV i det viktiga mötet mellan två lag som är på jakt efter en direktplats till kvartsfinal. Och man behöver inte vara någon expert för att se att det var två väldigt jämna lag som möttes i kväll.

HV71 tog kommandot i den första perioden. I en snabb kontring fick David Ullström pucken och nöp till direkt. Jonas Gunnarsson hann inte över och pucken satt snyggt i nättaket.

– Det här påminner om förra matchen mot Malmö. Det är ganska hafsigt och de skapar lite för mycket målchanser, säger Ullström till C More.

AVGJORDE PÅ STRAFF

Innan den första perioden var över kom 1-1 från Daniel Zaar som mycket snyggt direktsköt in 1-1 i powerplay.

– Vi fick bra tyck i båda powerplayen vi hade. Jag får en lite halvkonstig träff men det var skönt att se att den gick in.

Trots mängder av chanser fick vi inte se några fler mål, vare sig under ordinarie tid eller efter straffar. Väl där var det 1-1 efter tre omgångar, men i den fjärde klev Johan Olofsson fram och satte avgörandet. Olofsson som missade sin straff under de tre ordinarie straffomgångarna.

– Jag har kört två olika varianter under säsongen. Den första funkade tydligen inte så då fick jag gå på andravalet. Det var otroligt skönt att se att den smet in.

HV71 fortsätter samla poäng men har svårt att vinna. Man har faktiskt bara en seger på sina fem senaste. Trots det var tränaren Johan Lindbom inte helt missnöjd.

– Det här var en väldigt jämn match som kunde slutat hur som helst, analyserade han.