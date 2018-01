Auston Matthews var förgrymmad över att ha fått ett till synes korrekt mål bortdömt. Han svarade Toronto Maple Leafs-stjärnan med att göra ytterligare ett mål – och hjälpa domaren på traven med att signalera det.

Det var en hel del frustration i Toronto Maple Leafs efter nattens 2–4-förlust mot Colorado Avalanche hemma i Air Canada Centre. I den andra perioden fick laget ett mål bortdömt efter att Auston Matthews ansågs ha gjort sig skyldig till interference på målvakten Jonathan Bernier.

När domslutet kom kunde man se frustrationen i Matthews anlete. Men i stället för att sura över beskedet gick 20-åringen ut på isen och gjorde mål igen. Den här gången använde han sig av en synnerligen symbolisk målgest:

This photo from the 2-1 Auston Matthews goal tonight is incredible pic.twitter.com/bWvQNuVmcj

— Jeff Veillette (@JeffVeillette) January 23, 2018