Oscar Alsenfelt. Foto: Bildbyrån

Han har redan lämnat Leksand för Malmö under uppmärksammade former. Inför den här säsongen kunde det bli samma sak igen, fast åt andra hållet. Nu berättar Oscar Alsenfelt om uppgifterna som placerade honom i Leksand.

– Det var en låga på så vis att jag förde en dialog med Leksand, och andra lag, säger han i NordicBets podcast SHL-podden.

Oscar Alsenfelt ryktades vara klar för Leksand till den här säsongen. Men laget åkte som bekant ut och stjärnmålvakten är kvar i Malmö i SHL även den här säsongen. Ja, faktiskt de två säsongerna som följer efter den här till och med.

Nu bryter han tystnaden och öppnar upp sig kring hur nära det faktiskt var att han hamnade i Leksand.

– Det brukar vara någon eld, när det är rök, säger han i NordicBets podcast SHL-podden.

– Det var en låga på så vis att jag förde en dialog med Leksand, och andra lag. Och jag har sagt det flera gånger att jag har ett hjärta för Leksand och kommer alltid att ha det. Jag känner ju ”Challe” (Mikael Karlberg) och Patric Skoglund som är marknadschef och jag har bra dialog med honom och alla andra kompisar där.

”FAKTA VAR DÅ ATT MALMÖ HADE TRE MÅLVAKTER”

Det var från början långt ifrån självklart att det skulle bli en fortsättning i Malmö. Klubben hade redan flera målvakter under kontrakt och Alsenfelts hälsa var också en anledning till att tveka.

– Tidigt förra säsongen så hade jag en dialog med min dåvarande agent där han la upp läget lite och vi pratade om det, och fakta var då att Malmö Redhawks hade tre målvakter på kontrakt inför den här säsongen. Och då var de så pass tidigt att även om jag hade varit bra de matcherna så hade jag kanske ändå inte det marknadsvärdet som innebar att jag skulle få nytt kontrakt. Så då står man där och då måste man börja titta på vem som vill ha en.

Till slut blev familjesituationen avgörande. Då var det inte längre några tveksamheter för 30-åringen.

– Anledningen till att det drog ut på tiden var att först så visste kanske inte Malmö hur det skulle bli, de visste inte hur bra jag skulle vara, och de visste inte om min höft fungerade. Så fullt förståeligt att man inte bara kan signa någon för att man tycker att han är schyst. Och sen då, när det hade gått bra, så ville jag förstås kolla vad som fanns där. Då var både utlandet aktuellt och det är alltid där och gnager i en om man vill spela med de bästa och tjäna mycket pengar. Och sen gick det en månad till och då skulle vi få barn, och samma dag jag fick reda på det så sa jag att ”jag vill bara vara i Malmö”.

Oscar Alsenfelt har spelat 25 SHL-matcher under säsongen. Han har släppt in 2,46 mål i snitt per match och räddar 90 procent av skotten.