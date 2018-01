Marcus Johansson har redan drabbats av en hjärnskakning den här säsongen. I natt kan det ha blivit ytterligare en. Svensken knockades med en ful armbåge av Brad Marchand sent i New Jersey Devils förlustmatch mot Boston Bruins.

Brad Marchand må ha blivit en poängmakare av rang de senaste åren, men hans förflutna som en buse som går över gränsen gör sig påmint då och då. Exempelvis i nattens match när hans Boston Bruins besegrade New Jersey Devils med 3–2.

Marchand blev matchvinnare med 3–2-målet och hade även en assist på Patrice Bergerons 2–2-kvittering. Men det var en regelöverträdelse i slutet av matchen som stal all uppmärksamhet.

Det var bara två minuter kvar av matchen när Marchand körde upp armbågen i ansiktet på en backcheckande Marcus Johansson. Bruinsforwarden lyckades på något sätt undvika utvisning för övergreppet, men NHL missade inte fulsmällen och kommer att utreda händelsen, rapporterar Joe Haggerty på NBC Sports Boston.

NHL Player Safety is reviewing the Brad Marchand unpenalized elbow to the head of Marcus Johansson in the third period of tonight's B's win, per a source. Given his frequent customer status, BM63 may not get out of this unscathed.

— Joe Haggerty (@HackswithHaggs) January 24, 2018