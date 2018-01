Det är inte bara på hockeyrinken som Dallas Stars Alexander Radulov är glödhet för tillfället. Ryssen är tydligen också rätt så vass på basketplanen.

I ett försök att promota Harlem Globetrotters inför deras tre komma shower i norra Texas tog sig Alexander Radulov sig ut på basketplanen med två av lagets spelare. Förutom att bara trixa med bollen visade Radulov prov på riktigt vasst skytte när han satte bollen från halva plan till Globetrotter-spelarnas stora jubel.

Doesn’t matter what sport it is, @RADUL22 always goes in hard with his celly. pic.twitter.com/dv3yg0Sy1z

— Dallas Stars (@DallasStars) 25 januari 2018