FEMTE RAKA SEGERN. Växjö fortsätter dominera i SHL. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson

Växjö fortsätter vara heta. Mora fortsätter ha det tungt.

Gästerna vann tillställningen i Jalas Arena med 4-2 efter ha dominerat skotten med 42-21. Det var Moras sjätte raka förlust och är fortsatt poänglösa sedan tränarbytet.

MORA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var ett möte som var präglat av formkurvor som dalade antingen kraftigt nedåt eller uppåt. Mora kom in med fem raka nederlag samtidigt som Växjö kom in till Jalas Arena med fyra raka segrar.

Serieledarna drog igång ett tempo som dalalaget inte kunde svara upp till alls. Växjö satte hård press och tog ledningen genom Elias Pettersson, fint framspelad av radarpartnern Janne Pesonen.

Även om Mora på något sätt lyckades kvittera via Brandon Gormleys pricksäkra bössa så fortsatte gästerna äga den här tillställningen. Brendan Shinnimin styrde in Elias Petterssons kanon i spel fem mot fyra och smålänningarna hade återtagit ledningen. Denna gången var det succébacken Joel Persson som levererade en fin macka till Pettersson, som i sin tur sköt. 2-1 till Växjö, med 11.40 in i den andra perioden.

Skottstatistiken talade sitt tydliga språk för hur matchbilden såg ut: 31-11, till fördel Växjö. Detta efter två spelade perioder.

INEFFEKTIVITETEN INTAKT FÖR VÄXJÖ

Det var i stort sett spel mot ett mål även i den tredje perioden när matchen började knytas ihop. Växjös Eric Martinsson placerade in pucken bakom Christian Engstrand upp till 3-1 med drygt elva minuter kvar att spela. Målet var Martinssons blott andra mål för säsongen.

Men trots att Växjö dominerade matchbilden, ville inte Mora ge vika för lätt. I spel fem mot tre satte Jacob Lagacé sitt fjärde mål för säsongen till 2-3, och Växjö var inte längre säkra.

Precis när Mora började skapa tryck och chansen till kvittering i slutforceringen dödade Martin Lundberg hoppet och utökade till 4-2 i öppen kasse.

Nu har Växjö tagit fem raka vinster, samtidigt var det Moras sjätte raka förlust.