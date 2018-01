Roy, Olimb och Billins. Foto: Bildbyrån

Brynäs segersvit på hemmaplan stannade vid nio matcher. I kvällens möte med Linköping var bortalaget klart starkast och vann 5-1.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Brynäs har varit glödheta på hemmaplan den senaste tiden och hade 37-12 i målskillnad och 26 poäng på de nio senaste hemmamatcherna. Men idag bröts Gävlelagets mäktiga svit.

Den bröts av Linköping, som tog samtliga tre poäng i den viktiga ”sexpoängsmatchen”. Redan i den första perioden skapade man ett tydligt grepp om matchen. Chad Billins, nyligen uttagen i USA:s OS-trupp, gjorde 1-0 efter att den annars så säkra målvakten David Rautio stått för en jättetavla. 2-0 kom strax därefter när en annan OS-spelare, Mathis Olimb, styrde pucken förbi Rautio.

STÄNGDE BUTIKEN I POWERPLAY

Linköping var det bättre laget även spelmässigt under de första 20 minuterna, men i mittenakten tog Brynäs kommandot. Till sist kom också en reducering genom Jesper Jensen som snyggt styrde in Lukas Kilströms skott. Glädjen blev dock kortvarig. Efter slarv i offensiv zon kom Linköping i ett två mot ett-läge. Pucken hamnade hos veteranen Niklas Persson, som mycket kyligt pricksköt in 3-1 bakom Rautio. Det var kaptenens tredje mål i SHL den här säsongen.

I slutperioden var det aldrig något snack om saken. Daniel Olsson-Trkulja stötte in en retur och gjorde 4-1. Och i tom kasse kom 5-1 från Derek Roy, som också tagits ut till OS. Han ska spela för Kanada. I och med att Ken André Olimb saknades i kväll gjorde samtliga tre Linköpingspelare som var med och ska spela OS mål.

En tidigare OS-spelare ska också lyftas fram i Linköping. Jonas Gustavsson, som varit en av Sveriges tre olympiska målvakter både 2010 och 2014, vann målvaktsmatchen klart och tydligt.