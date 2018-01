Brad Marchand armbågstacklade svenske Marcus Johansson.

Nu stängs Boston-forwarden av, samtidigt som det kommer uppgifter om att Johansson drabbats av en hjärnskakning.

Det var i tisdagsnattens möte mellan Boston Bruins och New Jersey Devils som Brad Marchand slängde upp en armbåge i Marcus Johanssons huvud.

Den kanadensiske forwarden menade på att han försvarade sig i närkampen, men nu kommer beskedet. Marchand stängs av i fem matcher. Det här blir den sjätte gången som han är avstängd i NHL.

Förseelsen gav inte bara konsekvenserna att Marchand blev avstängd, utan svenske Johansson fick en hjärnskakning till följd av detta. Det skriver TSN:s Bob McKenzie.

Brad Marchand är uttagen till NHL:s All Star-match i helgen och trots avstängningen ser han ut att få tillåtelse om att delta.

Här kan du se tacklingen.

Meanwhile, word out of NJ is that Marcus Johansson suffered a concussion from Marchand’s elbow. Johansson missed month of November with a concussion, too. https://t.co/9OPTwzWvNo

— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) January 24, 2018