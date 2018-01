Brad Marchand armbågstacklade svenske Marcus Johansson. Nu stängs Boston-forwarden av, samtidigt som det kommer uppgifter om att Johansson drabbats av en hjärnskakning. Det var i tisdagsnattens möte mellan Boston Bruins och New Jersey Dev

Marcus Johansson har redan drabbats av en hjärnskakning den här säsongen. I natt kan det ha blivit ytterligare en. Svensken knockades med en ful armbåge av Brad Marchand sent i New Jersey Devils förlustmatch mot Boston Bruins. Brad Marchand m

New Jersey Devils har en mindre smickrande period bakom sig i NHL. Sex raka förluster byttes inatt äntligen ut mot en seger. Mycket tack vare svenske Jesper Bratt som spelade fram till två mål i segern med 1-4 mot rivalen New York Islanders. N

Jesper Bratts NHL-succé stoppade honom från JVM. För Bratt och de andra spelarna födda 1998 var det sista chansen. Och New Jersey-svensken skickar sitt stöd till Lias Andersson efter den kastade medaljen. – Jag vet själv hur det är att fö

Nicklas Bäckström hade lämnat isen poänglös i fyra raka matcher. Den trista sviten fick 30-åringen stopp på i natt. Med ett mål och två assist hjälpte han Washingtons Capitals till en 5–2-seger mot New Jersey Devils. Nicklas Bäckströ

30 december, 2017

Han åkte över 2010 men lyckades aldrig på riktigt allvar slå sig in i New Jersey Devils. Mycket på grund av skador. I somras bytte Jacob Josefson till Buffalo och inatt gjorde han ett av målen när hans nya lag vann med 3-4 på övertid. New