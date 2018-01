Jacob de la Rose hade aldrig hamnat i slagsmål under sin NHL-karriär. Men i natt kände han sig nödgad att kasta handskarna. Efter att Carolina Hurricanes forward Phil Di Giuseppe tacklat hans kedjekamrat Byron Froese gav sig Montréal Canadiens-svensken sig in i sin första fajt.

Det bjöds på målkalas när Carolina Hurricanes gästade Montréal Canadiens i Bell Centre i natt. Gästerna från Raleigh vann med 6–5 efter att finländaren Teuvo Teräväinen svarat för två mål och en framspelning till veteranen Justin Williams segermål drygt tio minuter före slutet.

Victor Rask hade två assist för Carolina, men det var en annan svensk med ett förflutet i Leksand som hamnade i fokus. Montréal Canadiens center Jacob de la Rose kastade nämligen handskarna och gav sig in i sin första NHL-fajt.

Drygt halvvägs in i den första perioden fick de la Rose se hur Carolinas Phil Di Giuseppe delade ut en tackling på lagkamraten Byron Froese. Det fick honom att reagera så här:

Jacob de la Rose comes to the aid of Byron Froese after a questionable hit by Phillip Di Giuseppe. pic.twitter.com/JPCBQVzLuG

— Scott Matla (@scottmatla) January 26, 2018