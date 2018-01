Han placerades på waivers av St.Louis igår. Men Magnus Pääjärvi behövde inte vänta länge på ny klubb. Alldeles nyss meddelades det att Ottawa Senators plockar upp 26-åringen.

Fyra poäng på 44 matcher var inte tillräckligt för St.Louis Blues som igår meddelade att Magnus Pääjärvi sätts upp på waivers, listan där det står fritt för andra klubbar att ta över spelares kontrakt. Idag nappade Ottawa Senators där han nu blir lagkamrat med bland andra Erik Karlsson, Fredrik Claesson och Johnny Oduya.

JUST IN: #Sens claim F Magnus Paajarvi off waivers from the St. Louis Blues #TSNHockey pic.twitter.com/tUsi7E8KbP

— SportsCentre (@SportsCentre) January 26, 2018