Erik Karlsson. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand

Under helgens All Star-jippo i Tampa passade media på att fråga ut Erik Karlsson om hans framtid i Ottawa. Beskeden han gav är att det inte pågår några kontraktsförhandlingar just nu.

Erik Karlssons framtid i Ottawa Senators har varit ett hett debattämne på senare tid och många spekulerar i att klubben skulle kunna tänka sig att trejda bort backen, vars kontrakt går ut efter nästa säsong, och få något riktigt saftigt i utbyte för den tvåfaldige Norris-vinnaren.

FOKUSERAR INTE PÅ DET NU

Just en eventuell kontraktsförlängning med Ottawa var något som kom på tal när Karlsson mötte media i samband med All Star-festligheterna i Tampa denna helg.

— När jag måste fatta beslut om vad jag behöver göra med min framtid och när vi måste göra dessa diskussioner, kommer vi att göra det, sa han enligt nhl.com.

— Just nu är det inte något jag fokuserar på eller oroar mig för. Det jag bryr mig om är att försöka få oss ut ur nedgången och försökte hitta en lösning på problemen vi har, berättade han vidare om situationen i Ottawa.

Ottawa har denna säsong tagit helt fel riktning i sin formkurva och är just nu långt från slutspel. Just det faktumet är något som satt igång spekulationerna om lagkaptenens framtid i klubben. Man vill inte riskera att tappa sin stjärna när kontraktet går ut och inte få någonting i gengäld.

— När sommaren kommer tror jag diskussionerna kommer ta fart och det är då jag ska luta mig tillbaka och reflektera över vad jag vill ha i min karriär. Jag är säker på att Ottawa kommer att ge mig sitt perspektiv på saker också. Sedan får vi gå vidare därifrån.

— Just nu försöker vi ta hand om det omedelbara problemet, försöka få oss ur svackan och gå vidare.

OTTAWA ÄR HEMMA

Hur det än blir med Karlssons fortsatta karriärval så berättar han för medieuppbådet att Ottawa är staden han kallar sin hemstad.

— Det är där vi kommer bosätta oss när karriären är över. Min fru är därifrån och min son kommer att vara det.