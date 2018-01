Dick Axelsson. Foto: Bildbyrån

OS-uttagne Dick Axelsson blev hela skillnaden mellan lagen i mötet Färjestad och Örebro. Hela tre mål kom från 30-åringens klubba i matchen som hans lag vann med 7-4.

Den första perioden blev mållös och det skulle dröja till nästan halva matchen spelad innan den första pucken letade sig in i nät. Det var Dick Axelsson som hittade rätt bakom Eero Kilpeläinen.

— Om man håller på och fuska där vid första stolpen, då ska den in, konstaterade målskytten i pausintervjun med C More.

Axelssons mål blev förlösande för Färjestad som fyra minuter senare var i ledning med 3-0 efter mål av Fabian Zetterlund och Theodor Lennström.

— Vi spelar bra och pucken är där den ska vara, sa Axelsson.

ÖREBRO STARKA I POWERPLAY

Örebro skulle dock få en reducering. Vic Bartley gjorde mål redan efter två sekunders spel i powerplay. Färjestad stack emellan med 4-1 genom Joakim Nygård innan Örebro återigen fick utdelning i powerplay när Tom Wandell hittade rätt.

— Vi har fått kämpa med vårat powerplay och vi har jobbat med det. Bra att det ger utdelning, sa Bartley i den andra pausen.

Örebro fick en perfekt start på den tredje perioden när Tylor Spink hittade rätt och gav ordentlig nerv till matchen. Men Färjestad, genom Per Åslund, slet återigen till sig en tvåmålsledning.

En dryg minut senare reducerade Christopher Mastomäki ännu en gång för Örebro. Ännu en gång lyckades Färjestad svara på det när Dick Axelsson med sitt andra mål i matchen såg till att det stod 6-4 på resultattavlan.

Dick Axelsson skulle även göra ett tredje mål i matchen när Örebro plockat ut målvakten i jakten på att komma närmare.