Nu är det helt klart att det blir NHL-matcher i Sverige även nästa säsong. Uppgifter från Nordamerikanska journalister låter berätta att Edmonton och New Jersey kommer spela säsongspremiären i Sverige.

Efter några års uppehåll kom NHL tillbaka till Sverige i höstas när Colorado och Ottawa möttes i två matcher inför fulla hus i Globen. Nu är det klart att det blir nya matcher i Sverige, men med två andra lag.

Enligt Nordamerikanska journalister blir det Edmonton mot New Jersey.

News from Board of Governors meeting today: confirmed teams for Europe next season, Edmonton-NJ play regular season game in Sweden at start of season; Wpg-Florida reg season game in November in Finland

Enligt Pierre LeBrun ska lagen dessutom spela i Schweiz och Tyskland för de sista försäsongsmatcherna innan säsongen alltså drar igång på allvar när de drabbar samman i Sverige. Det finns fog att tro att det då kommer bli Winnipeg och Florida som står för motståndet. De ska nämligen göra upp i säsongspremiären i Finland.

Oilers will play an exhibition games at the end of camp in Germany (Draisaitl) while Devils will play one in Switzerland (Hischier)

