Linus Ullmark. Foto: Getty Images

Ingen svensk blev målskytt i AHL i natt. Men en målvakt storspelade. Till ingen nytta.

Linus Ullmark har som bekant varit en av AHL:s bästa målvakter under säsongen. Han kommer dessutom spela ligans all star-match vad det lider. I natt visade han återigen varför.

Svensken räddade 37 skott och utsågs till matchens andra stjärna när Rochester mötte Toronto Marlies. Men det räckte inte. Toronto vann med 2-0 (ett av målen i tom kasse) sedan Garrett Sparks räddat 31 skott och utsetts till matchens första stjärna.

Linus Ullmark har räddat 92,8 procent av skotten under säsongen och släpper in 2,31 skott per match. Han har dessutom hållit två nollor. I tre av sina fem senaste matcher han han räddat 94 procent av skotten eller fler.