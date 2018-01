På söndag och måndag hålls AHL:s årliga All-Star Game som i år avgörs i Utica. Nu står det klart att det blir ännu en svensk deltagare. Andreas Johnsson ersätter lagkamraten Kasperi Kapanen från Toronto.

Sedan tidigare har sextetten Linus Ullmark, Anders Lindbäck, Emil Pettersson, Oskar Lindblom, Carl Dahlström och Rasmus Andersson varit uttagna till de olika lagen. Nu tillkommer alltså Andreas Johnsson som ska representera North Division där han blir lagkompis med Ullmark.

Johnsson har under säsongen producerat 29 poäng på 38 matcher för Toronto Marlies.

.@TorontoMarlies forward Andreas Johnsson has been added to the #AHLAllStar roster.

Details: https://t.co/8JzqYGs9MW pic.twitter.com/U84RSAbmE4

— AHL (@TheAHL) January 27, 2018