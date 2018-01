Viktor Arvidsson och P.K. Subban. Foto: Getty Images

NHL har uppehåll. Ett utmärkt tillfälle att blicka tillbaka på säsongens tio läckraste mål, med andra ord.

Med anledning av att NHL-säsongen nått halvvägs, och ligan just nu tagit uppehåll för All Star-helgen, har ligans hemsida passat på att ta ut NHL:s tio snyggaste mål så här långt. Det blir Connor McDavid, David Pastrnak, John Tavares – och Viktor Arvidsson.

Nashvillesvensken lyckades nämligen klämma sig in som en av målskyttarna till något av de tio snyggaste målen under NHL:s första halva via sitt drömmål mot Carolina.

Notera att listan är gjord utan inbördes ordning.