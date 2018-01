Han har spelat över 1700 NHL-matcher. Men frågan är om det kommer bli några fler för Jaromir Jagr. Enligt trovärdiga uppgifter från Nordamerika kommer han placeras på waivers under dagen.

I början av januari kom det uppgifter om att Jaromir Jagr hade gjort sitt i Calgary Flames och han har inte spelat någon match för klubben sedan nyårsafton. Igår kom det dessutom uppgifter om att 45-åringen kan vara på väg hem till moderklubben Kladno i tjeckiska andraligan. En klubb han dessutom äger.

Enligt experten Elliotte Friedman kommer Jaromir Jagr idag sättas upp på waiverslistan, vilket innebär att ligans övriga lag har 48 timmar på sig att ta över spelarens kontrakt. Detta ska vara i samförstånd mellan klubb och spelare, Jagr är besluten om att spela vidare. Osäkert om något lag är beredda att chansa på veteranen som gjort sju poäng under säsongen.

Visas inget intresse talar mycket för att NHL-karriären är över.

Hearing Jaromir Jagr will be on waivers at noon ET today…understand he and the Flames are working together on this. Jagr wants to resume his career and this is the next step

— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) January 28, 2018