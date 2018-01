Brock Boeser. Foto: Getty Images

Bland alla superstjärnor på plats var det Brock Boeser som stack ut mest. Vancouvers rookie blev utsedd till MVP – och tog sig därmed in i samma skara som Mario Lemieux.

– Jag skulle aldrig ens ha drömt om att ha fått vara med om en sådan här grej i mitt liv, säger han till nhl.com.

En av de stora sensationerna i NHL under säsongen har varit Brock Boeser. 20-åringen har burit Vancouver på sina axlar och stått för 24 mål och totalt 43 poäng på 46 matcher. Han och Matthew Barzal ser ut att göra upp om Calder Trophy, priset till säsongens främsta rookie.

Men även om han inte skulle vinna det priset har han redan nu sett till att säsongen blir svårslagen. Boeser blev nämligen utsedd till All Star-turneringens MVP. Detta efter att ha gjort ett mål i semifinalen mot Central Division och 1+1 i finalen mot Atlantic. Inte sedan Mario Lemieux, 1985, har en rookie prisats som MVP under All Star-helgen.

– Om folk inte visste vem han var innan gör de det definitivt nu, säger Anze Kopitar som spelade med Boeser.

PRISPENGAR I MASSOR

Som belöning får förstaårssenioren en sprillans ny bil. Dessutom får han 212 500 dollar ytterligare för att ha utsetts till MVP. Dessutom vann ju Pacific turneringen vilket ger honom 91 000 dollar till. Boeser vann redan under lördagen prickskyttetävlingen och hade redan då säkrat 25 000 dollar – utöver de 212 500 dollar man får för att ens tas ut i laget. En ganska bra utdelning på en helg för en kille som har en årslön på 925 000 dollar.

Wayne Simmonds, John Scott och Ryan Johansen var de tre senaste årens vinnare av MVP-priset.