En av de största NHL-karriärerna genom tiderna är av allt att döma över. Efter att ha placerats på waivers i går står det nu klart att Jaromír Jágr lämnar Calgary Flames – och NHL.

Vid snart 46 års ålder ser det ut som om det är över för Jaromír Jágr. Åtminstone i NHL. Efter att ha missat stora delar av säsongen med skador står det nu klart att Jágr kommer att lämna Calgary Flames.

Legendaren sattes upp på waivers av Flames i går och efter att ha lämnat listan orörd är parterna nu överens om att bryta kontraktet. Jágr ska, enligt uppgifter från TSN:s Bob McKenzie, vara på väg hem till Tjeckien. Där blir det av allt att döma spel i moderklubben Kladno, som han numera är majoritetsägare.

Jaromír Jágr fick vänta länge och väl innan han fick ett NHL-kontrakt inför den här säsongen. Det var först den 2 oktober som kontraktet med Calgary blev påkritat. Efter det har den tjeckiske veteranen haft återkommande problem med skador och bara varit ombytt i 22 matcher med ett mål och sex assist som facit.

När Jágr nu med största sannolikhet avslutar NHL-karriären gör han det som den näst bästa poängplockaren i ligans historia. På 1 733 matcher har det blivit 766 mål och 1 921 poäng. Bara Wayne Gretzky är bättre med sina 2 857 poäng.

Jaromír Jágr draftades som femte spelare av Pittsburgh Penguins 1990. Han debuterade i NHL samma höst och vann Stanley Cup med klubben under sina två första säsonger i ligan. Sedan dess har han även representerat Washington, New York Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida och Calgary. Mellan 2008 och 2011 tog han ett treårigt brejk från spel i NHL och representerade i stället Avangard Omsk i KHL.

Utöver sina Stanley Cup-segrar med Penguins har Jágr vunnit OS i Nagano 1998 samt VM 2005 och 2010. På det inviduella planet vann han NHL:s poängliga vid fem tillfällen, utsågs till ligans mest värdefulla spelare (Hart Trophy) en gång och röstades av spelarna själva fram till NHL:s bästa spelare (Ted Lindsay Award) tre gånger.

Jaromir Jagr (CGY) clears waivers. Expectation is his NHL contract for balance of season will be assigned to Kladno in CZE.

— Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) January 29, 2018