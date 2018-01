Foto: Youtube

Nikita Kutjerov gjorde hattrick under nattens första All Star-match. Då började det regna in hjälmar (!) på isen.

NHL:s poängligaledare Nikita Kutjerov var den stora behållningen i All Star-semifinalen mellan Atlantic Division och Metropolitan Division. Tampaspelaren briljerade inför hemmapubliken i Amalie Arena och lyckades till sist fullborda ett hattrick.

Då tog hans lagkamrater över showen. Likt publiken som kastade in sina kepsar på isen valde Atlantic-spelarna att kasta in sina hjälmar på isen för att hylla tremålsskytten. Ett ganska roligt och uppseendeväckande sätt att visa sin tacksamhet på.