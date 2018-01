Ryan Lasch. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson

Frölunda fortsätter att vinna. Ryan Laschs vallning på Hovet gav göteborgarna sin fjärde raka vinst när Djurgården besegrades med 1–0.

– Jag önskar att jag kunde säga att jag gjorde det med flit, men det var en turlig studs, säger Lasch till C More om sitt segermål.



STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Hög tempo, massor med målchanser och slutspelskaraktär på stämningen på Hovet. Drabbningen mellan Djurgården och Frölunda hade alla ingredienser som kännetecknar en bra match, bortsett från målen.

Första perioden blev trots mängder av fina möjligheter för båda lagen mållös. Det kan man tacka målvakterna för. Både Adam Reideborn i hemmakassen och Johan Gustafsson uppträdde stabilt under de första 20 minuterna, där Frölunda vann skotten med 14–11.

Djurgården blev det första laget att få en puck över mållinjen. Halvvägs in i den andra perioden bröt Gustav Possler in på mål och skapade kaos kring Johan Gustafssons kasse. Pucken petades in i bråten framför mål, men vinkades snabbt bort eftersom Possler landat på målvakten och befann sig i målgården när trissan gick in.

NY TABELLTREA

I stället var det Frölunda som tog ledningen i matchen kort därpå. Ett backskott från Matt Donovan studsade perfekt i sargen fram till poängkungen Ryan Lasch. Han vallade in 1–0 via Adam Reideborn ur en snäv vinkel. Amerikanens 14:e mål för säsongen efter att ha gått mållös fem matcher i rad.

– Jag önskar att jag kunde säga att jag gjorde det med flit, men det var en turlig studs. Ibland får man dem med sig när man jobbar hårt runt kassen, säger Lasch till C More om målet.

Tredje perioden blev en jakt på kvittering för Djurgården, men Frölunda försvarade sig väl och höll motståndarna på utsidan. Johan Gustafsson höll tätt och fick därmed sina andra raka nolla i Frölundas kasse efter att ha stoppat 31 skott.

I tabellen innebar vinsten att Frölunda passerade Djurgården och gick upp på tredje plats.