Ännu en händelserik SHL-vecka har passerat med allt vad det innebär. Här nedan listar vi de hetaste spelarna och de största snackisarna från veckan som nyss lämnat oss.

Filip Gustavsson, Luleå

Snacka om att den här killen har växlat upp efter JVM. I torsdags storspelade han i segern mot Färjestad, i lördags nollade han Linköping på bortaplan och i söndags fick han i och för sig se sig besegrad när det var dags för Färjestad igen. Men överlag en stark vecka för den talangfulle målvakten.

Rasmus Dahlin, Frölunda (2)

Ett mål och två assist har det blivit under veckan för 17-åringen. Varvat med det har han passat på att spela ett moget spel överlag och spelar mycket för sitt Frölunda.

Lawrence Pilut, HV71 (3)

Laget har gjort fem mål på veckans tre matcher. Pilut har varit inblandad i tre av dessa. Enormt viktig för HV71 och leder laget, både på och utanför isen. Enorm ledargestalt.

Daniel Olsson Trkulja, Linköping

Två mål i tisdags mot Örebro följdes upp av ett mål och en assist i torsdags mot Brynäs. I lördags mot Luleå blev han nollad, men det blev å andra sidan hela Linköping. Fyra av Olsson Trkuljas nio poäng under säsongen har kommit under den här veckan. Snacka om het.

Nichlas Hardt, Malmö

I torsdags sänkte han Örebro med sina fyra mål i en och samma match. Sedan dess har han inte funnits med i Malmös lag. Men fyra mål i samma match gör man inte ostraffat – då hamnar man i veckans lag. Basta!

Dick Axelsson, Färjestad (3)

Gjorde hattrick i segermatchen mot Örebro med 7-4 och var därmed hela skillnaden mellan lagen. Tvingades i söndags utgå mot Luleå med en mystisk skada. Men de tre målen hjälper Axelsson att komma in i detta stjärnlag.

…hjärnsläpp Såklart Jens Olssons bråk med ispojken i Mora. Det var i matchens sista powerbreak som situationen inträffade. Ispojken skulle skrapa isen där Jens Olsson stod. 33-åringen flyttade sig inte, vilket medförde att ispojken fortsatte trycka på med sin skrapa och Olsson välte omkull. Då tände Malmöbacken till och tog tag i funktionären, men slets snabbt bort från situationen av lagkompisen Anton Mylläri. Olsson fick matchstraff för tilltaget.

…krishantering En stund efter matchens slut gick Malmö ut på sin hemsida och gjorde allt annat än att fördöma sin spelares tilltag. Jens Olsson själv fick uttala sig och verkade inte visa på någon ånger alls. Någon timme senare hade artikeln plockats ner. Troligtvis på grund av den massiva kritik som följde på sociala medier.

…krislag Skellefteå har torskat två matcher under veckan och på dessa bara lyckats göra ett mål framåt. Dessutom har de sett mer än lovligt virriga ut i passningsspelet och emellanåt även håglösa. Vad ska Bert nu hitta på? Snart drar lokomotiven Joakim Lindström, Pär Lindholm och Oscar Möller till OS. Vem ska då leda laget offensivt?

…Hollywood Veckan har handlat mycket om filmningar och skarp kritik från tyckare och tänkare har riktats mot bland andra Kevin Clark och Ryan Lasch. Det har helt enkelt snackats väldigt mycket filmningar i veckan. Hoppas vi slipper det i fortsättningen.

…svar Nämnde Lasch fick hård kritik från ingen mindre än Niklas Wikegård i C More-studion efter en misstänkt filmningssituation. Lasch hann knappt duscha innan han twittrade iväg en fråga till Wikegård: ”Vilken match såg du egentligen?”

@wikegard What game are you watching ? I’m off balance being pulled down in an akward position. It was a good battle that I didn’t win. Stop searching for things that dont exists to get headlines.

— Ryan Lasch (@lascher19) January 27, 2018