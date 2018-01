Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Han har ännu inte släppt den bittra förlusten i JVM-finalen för snart en månad sedan. Och trots att det inte märkts utåt har hans energi tagit en tid att få tillbaka. Men nu har Axel Jonsson Fjällby siktet inställt mot en gyllene vår.

– Jag tycker absolut att vi har chans att ta SM-guld, säger JVM-sensationen till hockeysverige.se.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Vi minns mycket väl hur det såg ut när den snabbskrinnande stockholmaren, med en mäktig man yvigt flygande kring axlarna, satte av mot motståndarmålet. Axel Jonsson Fjällby gjorde en oerhört stark turnering och med sin intensitet och speed överraskade han såväl åskådare och experter på plats som folk hemma i sofforna.

Nu har det gått snart en månad sedan Sverige förlorade i finalen mot Kanada och juniorerna är tillbaka i den sista fjärdedelen av SHL:s grundserie. Mycket har gått tillbaka till det vanliga, men samtidigt är inget som det var tidigare.

– Det kommer krävas mycket av mig för att släppa den där finalen. Man känner sig som en förlorare, säger Axel Jonsson Fjällby när hockeysverige.se träffar honom i Scandinavium efter att hans Djurgården besegrat Frölunda på bortaplan.

Besvikelsen etsade sig fast rejält i den 19-årige forwarden och han har svårt att acceptera hur guldet gled honom och lagkampraterna ur händerna.

– Man vet ju att ett silver är bra, men eftersom man var så nära ett guld så känner man sig lite som en förlorare.

Förutom det snöpliga slutet är Stockholmssonen ändå glad över tiden i Buffalo och berättar att det var en rolig upplevelse. I och med hans fina prestationer, inklusive 2+2 på sju matcher i poängprotokollet, blev han dessutom objekt för en större uppmärksamhet än han kanske räknat med.

– Det var bara roligt, bara positivt. Det ger mig energi, liksom. Men jag försöker att inte tänka på det så mycket. Jag försöker vara samma person och sådär, säger Axel.

Det var aldrig svårt att hantera uppståndelsen?

– Nej, egentligen inte. Jag uppskattade det bara.

Axel Jonsson Fjällby som vi är vana att se honom – hög hastighet och böljande hårsvall. (Foto: Bildbyrån/Joel Marklund)

DET HANDLAR OM FÖRTROENDE

Det är inte helt ovanligt att en junior som kommer tillbaka efter JVM får något av en dipp när han återvänder till klubblagsspelet. För oss utomstående har det dock sett ut som att Axel Jonsson Fjällby inte påverkats det minsta av resan, besvikelsen och energitömningen i Buffalo. I alla fall inte på isen. Han skrinnar precis lika snabbt, är precis lika noggrann i närkamperna och skapar precis lika mycket med sitt intensiva spel. I tisdagens match mot Frölunda noterades han för två mål och han har sedan tidigare två assistpoäng från matcher efter hemkomsten. Men stockholmaren berättar att han inte alls känt sig helt hundra förrän just tisdagsmatchen i Scandinavium.

– Jag kom hem med bra självförtroende men sedan blev jag sjuk och var borta en vecka. Och när man är sjuk kommer man lite ur form. Jag har inte riktigt haft samma energi i de senaste matcherna, säger Axel.

– Men jag har kommit tillbaka mer och mer varje dag, och matchen mot Frölunda gjorde mycket för mitt självförtroende.

När det gäller dippen som vissa JVM-spelare kan få efter turneringen tror Djurgårdsspelaren att mycket kan hänga på ledare och coacher.

– Både jag och Mackan (Marcus Davidsson) hade samma förtroende som tidigare när vi kom tillbaka. Jag tror att för många spelare, om ens klubblag gått bra under tiden man varit borta, kanske inte coachen vill slänga in dem i spel när de kommer tillbaka.

– Jag tror det är en nyckel också, det behöver inte alltid handla om just spelaren när det kommer en sån dipp. Det handlar om förtroendet.

”SKÖNT ATT HA NÅGOT ATT STRÄVA EFTER”

När man förlorar på det sättet som Sverige gjorde, är det skönt att kunna fokusera på en annan målbild. Och för Axel Jonsson Fjällby är det glasklart vad han ska kämpa för i vår. Djurgården har haft en stark säsong hittills och ligger i dagsläget på en behaglig andraplats i tabellen, med elva matcher kvar av grundserien.

– Det är skönt att komma tillbaka till klubblaget och ha något att sträva efter här. Det tror jag gör att man kommer glömma bort finalförlusten till slut.

Han fortsätter:

– Jag tycker absolut att vi har chans att ta SM-guld. Man känner verkligen att vi har ett driv i laget. Och så som vi spelar, liksom. Det är lite skillnad från förra året, alla har köpt spelidén och så. Och den spelidén är svår för motståndarna att möta.

Om du blickar tillbaka på JVM, men fokuserar på allt som hände utanför isen. Vilket är ditt starkaste minne då?

– Vi hade charader på julafton. Vi var tre eller fyra grupper och det var väldigt kul, det hände lite roliga sker.

Vad gjorde ni i eran grupp?

– Vi imiterade tränarna lite… Det kanske var lite på gränsen, men det blev succé. Så det var kul.

Och håret då? Axel har faktiskt inte klippt sig sedan han kom hem från Buffalo.

– Som tur är ser ju inte jag hur det ser ut med hjälmen, men jag vet ju om att det är långt så det är nog dags att klippa mig. Fast det har ju gått bra nu, målen kanske sitter i håret, skojar han men säger till slut:

– Nej, nu måste jag klippa mig.