Mike Fishers sista match i karriären blev den sjätte Stanley Cup-finalen i somras. Sen lade han av. Trodde alla. Nu gör veteranen en sensationell NHL-comeback.

Det får betecknas som en av NHL-säsongens stora bomber. Mike Fisher, som förra säsongen var lagkapten för Nashville, gör comeback som ishockeyspelare. Han meddelade sitt avsked från sporten i höstas men återvänder nu till spel med Nashville. Det avslöjade TSN:s Bob McKenzie på onsdagseftermiddagen.

Fisher väntas skriva på ett avtal som sträcker sig över den här säsongen. När han gör comeback är oklart, men troligtvis innan trejd deadline den sista februari, skriver McKenzie. Det ska dock sägas att kontraktet av allt att döma inte är påskriver ännu, men att Fisher har bestämt sig för att återvända till spel. Det bekräftas också av Nashville Predators på twitter.

SEE YOU AGAIN.

Mike Fisher is ending his retirement and will play for the #Preds this season. https://t.co/TJ3Si0jAXY

— Nashville Predators (@PredsNHL) January 31, 2018