HÅRDA ORD. Mike Babcock var inget fan av Tony Mårtensson under deras gemensamma tid i NHL. Foto: Bildbyrån

Mike Babcock är hockeyvärldens kanske mest respekterade tränare. Men alla hans tidigare spelare har inte positiva minnen av demoncoachen. I en intervju med SHL-podden berättar Tony Mårtensson om hur han behandlades av Babcock under deras gemensamma tid i Anaheim Ducks organisation.

– All skit man fick av honom. Han försökte bryta ner en tycker jag, berättar Mårtensson.

Det var mellan 2002 och 2004 som en ung Tony Mårtensson testade lyckan i Nordamerika efter att ha spelat SHL-hockey med Brynäs dessförinnan. Efter att ha draftats av Anaheim Ducks i sjunde rundan 2001 skrev han kontrakt med klubben 2002. Väl på plats i Nordamerika blev han skickad till AHL – efter en träning.

Coach i Ducks vid den här tidpunkten var ingen mindre än Mike Babcock, i dag i Toronto Maple Leafs. Babcock var alldeles i början av sin NHL-karriär, men redan då hårdför, rak och ärlig.

Det fick om inte annat Tony Mårtensson erfara.

– När jag kom till träningen var jag otroligt stolt och hälsade på Mike Babcock, som var tränare. Han tog i hand, hälsade och sa ”who are you?”. ”I’m from Sweden” var typ det jag kunde säga på engelska. Han hade ingen koll på vem jag var och det förstår jag, jag åkte ju dit för att slåss i farmarligan. Men någon mer träning hade jag hoppats på, berättar LHC-veteranen i SHL-podden.

– Jag var rätt tanig och svensk. Mike Babcock tyckte inte om svenskar så mycket, i alla fall inte då. Det blev väl annorlunda när han flyttade till Detroit och fick en hel hög där. Det året skickade han även hem Samuel Påhlsson från Anaheim och sen tog de tillbaka honom och jag tror det slutade med att de vann Stanley Cup året efter.

– Jag hamnade i kläm och blev tillsagd att jag var alldeles för liten och svag för att spela i NHL och jag var inte en del av deras plan under de två åren. Det är mycket politik, jag blev draftad sent.

”YOU ARE WAY TOO SMALL TO PLAY IN THE SHOW”

Mårtensson fick inte spela en enda NHL-match under sitt första år i Nordamerika. Andra säsongen fik han ett par chanser och lyckades till och med göra mål. Men trots att han själv upplevde att han gjorde bra ifrån sig hade Mike Babcock en annan syn på saken.

– Jag gjorde min sista match mot Edmonton borta, det var faktiskt Tommy Salo som stod i mål. Jag tyckte det gick bra. Vi skapade lite chanser, hade några skott på mål. Då tänkte jag ”nu får jag vara kvar ett tag”. Så flög vi till Vancouver och när planet landade så kallade Mike Babcock in mig och då kommer jag ihåg att jag tänkte ”nu får jag vara kvar någon vecka till i alla fall”. Då sa han bara ”you are way too small to play in the show”. Då kände jag att jag hade gjort mitt där. Dagen efter flög jag tillbaka till Cincinnati och sen blev jag kvar där säsongen ut, säger han i SHL-podden.

Det blev bara sex matcher i NHL och ytterligare 146 i AHL. 2004 flyttade han hem till Sverige, blev firad stjärna i Linköping och gick sedan vidare till att bli en produktiv spelare även i KHL. När den nu 37-årige centern ser tillbaka på karriären och får frågan vad det sjukaste han upplevt är, återvänder han till tiden under Babcocks ledning.

– All skit man fick av honom. Han försökte bryta ner en tycker jag. Men det lyckades han inte med. Jag blev bara ännu starkare och det är kul att berätta de anekdoterna idag. Hur han var på en trots att man trots allt träffades så få gånger. Året efter när jag var uppe igen sa han ”shit, are you here again?”. ”Yes, I’m back.”, svarade jag. Han ser ju rätt tuff ut och när han kollar på en och säger det…

Lyssna på SHL-podden med Tony Mårtensson här:

