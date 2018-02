Skellefteå firar segern. Foto: Bildbyrån

Skellefteå har haft en skakig form på senare tid. Ikväll hade de dock chansen att närma sig Linköping som just nu ligger sexa. Det var en chans de tog när de vann med 1-3 i Saab Arena.

Den första perioden blev mållös i en match som präglades av ställningskrig och mycket utvisningar. Det skulle dröja 21 sekunder av den andra innan Nick Sörensen kunde ge hemmalaget ledningen efter att ha åkt i en båge i offensiv zon och lagt in pucken bakom Joni Ortio.

Oscar Möller kunde kvittera för Skellefteå sent i perioden.

Linköping hade fem skott på mål under matchens två första perioder.

— Det gäller att vi får in pucken på mål. Det är klyschor men det är viktigt, sa backen Anton Karlsson till C More i den andra pausen.

Men hemmalaget Linköping skulle inte få några fler mål i den här matchen. Henrik Hetta och Tim Söderlund gjorde två mål i den tredje perioden och skänkte tre viktiga poäng till sitt lag som närmade sig just Linköping över strecket till topp sex i tabellen.