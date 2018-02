Anton Hedman byter Luleå-tröjan mot Örebros. Foto: Foto: Bildbyrån

Det går fort i hockey, inte bara på isen utan också utanför. På torsdagsmorgonen meddelade Luleå att Anton Hedman lämnar klubben. Timmen senare var han klar för Örebro.

Hedman som har representerat både Modo, Färjestad och Luleå i SHL har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2018-19 och ska finnas med i Örebros laguppställning redan till kvällens bortamöte med Malmö Redhawks.

– I Anton får vi in en karaktärspelare som alltid ger hundra procent. I det läget som vi befinner oss i just nu känns det väldigt bra att få in en spelare som Anton. Anton kommer att ansluta till laget under dagen och spela kvällens match mot Malmö, säger Sportchef Niklas Johansson i ett pressmeddelande.

Hedman har spelat 378 SHL-matcher, gjort 110 poäng och dragit på sig 421 utvisningsminuter. Örebro jagas i botten av SHL-tabellen av Rögle och Mora.