Han har inte spelat sedan den 29 december och tanken var att 23-åringen skulle göra comeback häromdagen. Då kom inte Filip Forsberg till spel. Men till nattens match mot Los Angeles ser han av allt att döma ut att finnas på isen.

Det pratades om comeback för Filip Forsberg redan inför tisdagens match mot Chicago. Då kom han inte till spel. Men det ser han ut att göra till nattens möte mot Los Angeles Kings på hemmaplan.

Enligt tidningen Tennesseans reporter Adam Vingan vill inte forwarden bekräfta om han spelar eller ej, men enligt samma reporter stannade Pontus Åberg kvar och värmde med de strukna spelarna inför mötet mot Los Angeles. Detta ska tala för att Forsberg är tillbaka.

Filip Forsberg won’t say if he’s playing tonight, but Pontus Aberg still is on the ice with the projected scratches, so infer what you’d like.

— Adam Vingan (@AdamVingan) February 1, 2018