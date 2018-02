Emma Nordin laddar för OS. Foto: Ronnie Rönnkvist

OS-veteranen Emma Nordin är kvitt sina skador. I OS-turneringen i Sydkorea hoppas hon kunna leda Damkronorna till framgång.

– OS är en jäkla fest. Så mycket media som det är här på Arlanda idag har det aldrig varit då vi åkt iväg till något VM, säger Nordin till Hockeysverige.se

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Emma Nordin har sedan tio år tillbaka tillhört Sveriges bästa offensiva spelare. Pappa Urban var en gång i tiden en skicklig spelare i Modo. Den 26-åriga centern med just Modo som moderklubb flyttade inför säsongen 2015/16 från hemmaklubben till Luleå. Tiden där har stundtals varit lite trasslig eftersom hon ådrog sig en svår skada redan första säsongen som gjorde att hon missade både VM och Luleås slutliga guldresa. Men nu är hon tillbaka på allvar och ska vara en av Damkronornas ledande spelare i OS.

– Det har så här långt varit en säsong där jag varit mig själv lite mer. Förra säsongen när jag kom tillbaka efter skadan var det lite sisådär. Även om det funkade bra så, nu när jag ser tillbaka, var det kanske inte helt bra fysiskt, mentalt eller någonting, berättar Emma Nordin när vi slagit oss ner för en intervju på Arlandas Teminal 2 bara timmarna innan resan mot OS i Sydkorea ska påbörjas.

– Jag måste ändå säga att det personligen har varit en helt godkänd säsong, men jag hoppas att hitta ytterligare ett snäpp i landslagssammanhang.

Du är 26 år, assisterande kapten och gör nu din tredje säsong i Luleå, hur har din roll utvecklats i klubben under dom här åren?

– Jag fick en stor roll redan direkt då jag kom till Luleå i och med att jag redan då kom in med en bred erfarenhet. Jag hade rest mycket med landslaget och varit med på mästerskap. Dessutom hade jag haft en ganska stor roll i Modo tidigare.

– Även om jag hade haft en stor roll tidigare så var det ändå första gången jag var i ett nytt lag vilket gjorde att det var mycket nytt för mig. Det var mycket att lära samtidigt som jag inte ville komma in i ett nytt lag och bara… jag är ingen person som bara tar för mig. Jag ville gärna anpassa mig och hitta min roll och jag tycker att jag hittade den ganska snabbt ändå.

– Sedan är det självklart så att jag har vuxit i rollen också i och med att vi har tappat några tunga pjäser på vägen. Jag tänker då på äldre spelare som Emma Eliasson men även Henritte Sletbak som var en fantastisk spelare. Kanske är det så att jag får ta ännu mer plats och ansvar då.

Emma Nordin kommer från Örnsköldsvik som är en riktig hockeystad. Trots sin bakgrund är hon imponerad över hur folket i Norrbotten sluter upp bakom Luleå Hockey men även generellt över damidrotten i landskapet.

– Man blir lätt hemmablind och där jag kommer ifrån så är hockeyn allt. Det märks inte minst nu då herrlaget har åkt ner i Hockeyallsvenskan.

– Jag blev jätteförvånad när jag kom till Luleå. Rent generellt är damidrottsintresset fantastiskt där uppe, i hela Norrbotten.

Ser du att det här med att intresset för damhockey ökar i hela landet eller hur är din känsla där?

– Det är lite svårt att svara på, men om man kollar vad som händer medialt just nu kring damhockeyn så kan man härröra det mesta till Norrbotten. Det hoppas jag kommer förändras framöver så det sprids mer över hela landet.

I dagarna har det varit förhandsvisning på filmen ”Underdogs” som tar upp hur det är att vara en damhockeyspelare på elitnivå i Sverige. Det stora samtalsämnet kring filmen har varit konflikten mellan Emma Nordins tidigare lagkompis, Emma Eliasson, och förbundskaptenen Leif Boork.

– Jag tycker att det är en jätteviktig film med tanke på det budskapet man får ut. Nu är det mycket fokus i filmen på just Emma Eliasson och Johanna Fällman, men budskapet är att det inte bara speglar deras vardag och hur dom lever utan hur hela Luleå Hockey/MMSK och hela damhockeysverige har det.

– Budskapet är fantastiskt och jag har sett väldigt mycket positiv kritik efter. Man har sått ett lite frö hos människor ute i Sverige för det är faktiskt många som inte vet hur illa det har varit nog. Jag har ju tidigare förutsatt att folk vet att inte vi tjänar några pengar och så vidare.

Vad tyckte du om själva filmen?

– Jag tycker att den var bra. Det var mycket känslor, glädje, sorg, tårar, ilska… Det finns alla möjliga sorters känslor inblandade.

Vad betydde det för Luleå att ni tappade Emma Eliasson inför den här säsongen?

– Hon var vår lagkapten så det var en tung roll som försvann. Hon var en fantastisk hockeyspelare och en av dom största vi haft inom damhockeyn även internationellt. Klart att jag tycker att hon tog beslutet lite för tidigt.

Går det att få henne att göra comeback?

– Jag vet inte. När jag pratade med henne senast lät det inte aktuellt, men jag vet att hon är en tävlingsmänniska och hon har hållit på med lite fotboll. Rätt var det är så kanske hon dyker upp, säger Emma Nordin med ett leende.

Även om Emma Nordin svarat för två mål och totalt åtta poäng på 18 landskamper den här säsongen är hon inte riktigt nöjd med sin prestation i Damkronorna.

– Känslan i landslaget har varit uppåtgående i alla fall, men jag anser mig som en rätt offensiv spelare som vill vara med och bidra framåt också. Inte för att jag ska stirra mig blind på produktionen, men jag kan känna att både jag själv och andra har förväntningar på att jag ska vara med och bidra mer offensivt.

– Även om jag har producerat mycket i klubblaget (24 mål, 51 poäng) så har jag inte bidragit speciellt mycket i landslagssammanhang. Det är lite annorlunda situationer och roller också. I Luleå Hockey är vi favorittippade, har ganska mycket press och ses som ett av topplagen i serien. I Damkronorna gör kollektivet att vi ses, precis som i filmen, som underdogs. Man vet inte riktigt vad som kan hända.

En stor skillnad mellan Luleå och Damkronorna är givetvis att det i landslaget blir betydligt mer spel i egen zon.

– Jo, precis. Det blir mer försvarsspel, vilket jag också tycker att vi har utvecklat och fått en väldigt hög nivå på. Det är lite så också att jag får gå in i olika roller och det måste jag vara ödmjuk inför.

Emma Nordin gör nu sitt tredje OS, vilket också innebär att hon nu kommer spela på sin tredje position i laget.

– Jag var med 2010 som back och jag brukar säga ”ett OS som back, ett som ytterforward och nu ett som center, kanske får jag göra ett till men som målvakt”.

– OS är en jäkla fest. Så mycket media som det är här på Arlanda idag har det aldrig varit då vi åkt iväg till något VM. Vi vet att alla matcher kommer TV-sändas så det kommer att vara full uppbackning överallt medialt och så vidare.

– Klart att det är en lite annorlunda situation för oss, men jag tror att vi som varit med förut kan bidra med ett lugn och en trygghet. Vara lite mentor så man inte svävar iväg för långt. Det kan vara så att man i OS-byns matsal vill testa på och göra allt möjligt. Det är där vi kanske kan bidra med ett lugn så vi inte lägger fokus på fel saker. Gör och se det ni vill, gå till TV-spelrummet, fota OS-ringarna eller vad det nu kan vara på en gång så ni inte behöver lägga energi på det sedan.

Vad krävs det av er mentalt och fysiskt om ni ska vara med och slåss om OS-medaljerna?

– Det krävs en jäkla sammanhållning för vi vet att vi inte är, precis som Leffe (Boork) säger, ett klick, klack lag. Det handlar om att det starka kollektivet måste fungera för oss. Där tycker jag att vi har kommit långt.

Nu ska du eventuellt få möta Jenni Hiirikoski, Ronja Savolainen, Michelle Karvinen Noora Tulus, hur mycket OS-snack har det varit senaste dagarna i Luleås omklädningsrum?

– Inte så mycket faktiskt, men lite smått såklart. Vi är ganska vana med att möta varandra och brukar få mycket frågor om hur det är att möta sina kompisar. Klart att det är speciellt, men jag har gjort det så många gånger så det är inga konstigheter. Alla vet att när det är match så är det match.

Kan du se fördelar i att du känner dom här spelarna väldigt väl?

– Jo, nog vet jag lite grann vad jag ska utnyttja, vilket är positivt. Några av dom du nämner är personer som jag umgås med privat hemma, klart att jag känner dom utan och innan, säger Emma Nordin som gärna ställs mot Finland i en OS-final.

– Det här gamla, ett internationellt derby. Därför vore det fantastiskt att få möta Finland.