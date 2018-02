Niklas Sundblad. Foto: Bildbyrån

Örebro gjorde en bra match på bortaplan mot Malmö. Men ännu en gång blev det förlust. Denna gång med 5-4 efter straffar. En situation kom att bli mycket omdiskuterad.

Lagen bakifrån närmar sig Örebro med oroväckande hastighet och en seger idag på bortaplan mot Malmö var närmast ett måste. Därför var det inte världens bästa start när Tobias Ekberg efter fem minuter gav Malmö ledningen.

Men Örebro repade mod omgående. Victor Bartley svarade en kort stund senare och strax efter kunde Joakim Andersson göra 1-2. Örebro vann skotten med 16-6 i period ett.

I den andra perioden ökade sedan Glenn Gustafsson på i boxplay.

— Jag hade lite tur att den gick in på backens klubba. Men det var skönt att den gick in, sa målskytten till C More.

Det såg riktigt bra ut för gästerna.

Men…

…på 45 sekunder i mitten av matchen lyckades Malmö komma ikapp efter att först Matias Lassen dundrat in reduceringen och Axel Wemmenborn styrt in ett skott från Stefan Warg.

Malmö fullbordade också sin vändning när Johan Olofsson mötte en passning från Nichlas Hardt. Örebro hade sedan minuten efter en puck inne i mål, men det dömdes bort.

Örebro skulle dock få sin kvittering när Tom Wandell hittade rätt i powerplay när 13 minuter passerat av den tredje perioden.

Matchen gick till straffar där Malmös Andy Miele kunde avgöra.

Örebros tränare Niklas Sundblad var nöjd med insatsen efter matchen. Men kritisk mot att att deras första kvittering dömdes bort i den tredje perioden. Detta efter att Malmös målvakt Jonas Gunnarsson ansågs ha störts.

— Jag tycker det är mål. Målvakten är ju i stort sett utanför. Det där ska vara mål i mina böcker, sa Sundblad till C More och fortsatte:

— Det är ju det vi har pratat om. Vi vill se mer mål och jag ser inte vad problemet är. Målvakten står ju med sin klubba utanför målgården. Då får han skylla sig själv. Om de backar in är det inga problem, men är de där ute och viftar får de räkna med att bli ”interfearade”. Det har vi pratat om innan säsongen att vi ska tillåta.

Enligt regel 184 i domarnas casebook var det dock rätt att döma bort målet.

Örebro har nu endast en poäng ner till kvalstrecket där Mora jagar närmast.