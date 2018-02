William Nylander och Andreas Borgman (höger). Foto: KIRK IRWIN / GETTY IMAGES

Toronto har hittat storformen efter det lilla upphållet i NHL. På 24 timmar har laget spöat både New York Islanders och New York Rangers. I natt var det Rangers som krossades med 4-0 på bortaplan. Totalt är lagets målskillnad 9-0 (!) på de två senaste matcherna.

– Det är ganska bra resultat faktiskt, säger Torontos succé-rookie Andreas Borgman.

Det är svårt att stoppa Toronto just nu. I natt kom fjärde raka segern. New York Rangers blev överkörda med 4-0 i Madison Square Garden. En match som var över efter en dryg period. William Nylander spelade fram Zach Hyman till Torontos fjärde mål i början på andra akten. En kasse som fick Henrik Lundqvist utbytt.

Men det var mot ett bra motstånd. Efter det lilla All Star-uppehållet har Toronto fortsatt bygga vidare på sin fina form. Två segrar på 24 timmar är inte så tokigt. 5-0 hemma mot New York Islanders följdes alltså upp med en ny storseger mot Rangers. Totalt 9-0 i målskillnad på de två senaste matcherna.

– Två sköna vinster. Skönt att vi håller nollan också, konstaterar Andreas Borgman.

– Det är ganska bra resultat faktiskt. Det känns som att hela laget har kommit igång bra. Vi åker mycket skridskor och då är vi svåra att slå.

Den svenska rookie-backen har sin teori om varför matchen på Manhattan blev en ensidig historia.

– När vi åker skridskor, forwards backcheckar och sätter press på dem så har de nästan ingen chans. Det är tufft att spela mot oss då. Det är oftast då vi har vunnit våra matcher. Ganska enkla saker egentligen. Det låter enkelt men det är så det har varit för oss.

Vad har ni gjort under All star-uppehållet för att hitta den här kanonformen?

– Jag gjorde faktiskt inte så mycket. Många har sina tjejer att umgås med, så det blir ganska ensamt när jag inte har min här borta. Det var ganska lugnt och bara ladda batterierna.



”KUL ATT BEVISA MOTSATSEN”

Enkel seger mot Rangers, men någon enkel resa till NHL har det knappast varit för Borgman. Få trodde att den tidigare HV-backen skulle ta en ordinarie plats i Toronto redan den här säsongen. Men nu har han spelat 48 matcher och gjort elva poäng i världens bästa liga.

Känns det som att du har etablerat dig?

– Nja det vet jag väl inte, men hängt kvar i alla fall, svarar 22-åringen och ler.

– Det går lite upp och ned men jag tycker ändå att det känns ganska stabilt hela tiden. Jag försöker bara att få mer och mer förtroende och jag får mer och mer speltid. Det är väl det jag försöker jobba på. Att ta rätt beslut där ute och bara spela min typ av hockey.

– Det är jätteroligt. Det var nog inte så många som trodde det innan säsongen att man skulle ta en plats. Kul att bevisa motsatsen.

Trodde du själv på det?

– Man hade ingen aning egentligen. Det är svårt att veta innan man har kommit över och varit på träningsläger och allt sådant. Man är ganska oförberedd egentligen, men det var målet såklart. Det var därför jag valde Toronto också, för jag trodde att jag skulle ha en chans första året.

”HAN HAR SPELAT SKITBRA”

Torontos andra svensk imponeras av sin landsmans framfart.

– Han har spelat skitbra under tiden han varit här. Det är bara att fortsätta så, säger Nylander till hockeysverige.se.

VM-guld med Tre Kronor och lagkamraten Henrik Lundqvist våren 2017. Men i natt bidrog Toronto-forwarden alltså till att Rangers-målvakten blev utbytt.

– Det är sånt som händer. Även alla målvakter som är duktiga blir utbytta. Det är sånt som händer. Han kommer att komma tillbaka bättre efter det här.

Förväntningarna har varit stora efter succén som rookie och 61 poäng förra säsongen. Men med en assist mot Rangers är nu ”Lill-Nyllet” uppe på 38 poäng efter 52 matcher.

– Det flyter på. Det gäller bara att skapa chanser så kommer man hitta målet.