Ove Molin har en del att fundera över. Foto: Bildbyrån

Karlskrona gjorde en bra hemmamatch mot Malmö. Men de har svårt att göra mål och förlorade med 1-2. Nu har de mycket lång väg för att undvika kval.

Christoffer Forsberg inledde målskyttet i den första perioden och Fredrik Händemark ordnade 2-0 i den andra när han vickade sig fram och hittade en lucka bakom Johannes Jönsson.

Konstantin Komarek gav dock Karlskrona hopp i slutet av perioden när han nätade i powerplay.

— Jag tycker vi sätter ganska bra press på dem. Men vi måste kämpa väldigt hårt för att få in pucken, kommenterade han till C More.

Karlskrona gjorde ett ärligt försök att komma ikapp i den tredje perioden, men då klev Oscar Alsenfelt fram för skåningarna. Resultatet stod sig och bortalagets kapten Fredrik Händemark sa så här om sitt lags insats.

— I slutet av andra får de lite tryck på oss och sen gör de ett försök i tredje, men jag tycker vi städar av det ganska bra. En helt okej match från vår sida.

I och med dagens övriga resultat är nu Karlskrona åtta poäng från säker mark med nio matcher kvar.