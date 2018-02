Spår av krut skyfflas bort. Foto: C More

I den tredje perioden i rivalmötet mellan HV71 och Linköping kastades ett knallskott från läktaren mot HV-målvakten Adam Åhman. Ingen kom till skada enligt vad som i nuläget är känt.

Spelet avbröts under en tid sedan knallskottet kastats in från läktarhåll mot Adam Åhman och speakern kallade både på säkerhetspersonal och uppmanade publiken att inte kasta in saker på isen. För då riskerade matchen att avbrytas. Smällaren landade bara ett fåtal meter från Åhman som av TV-bilderna att döma inte verkade bry sig nämnvärt.

Ingen person ska enligt vad som i nuläget är känt ha kommit till skada av den mycket höga smällen. Matchen vann HV71 med 5-6 efter straffar.