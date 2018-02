HV-jubel Foto: Bildbyrån

I en sanslöst spännande och svängig historia lyckades HV71 tillslut vinna över Linköping med 5-6 efter straffar i Saab Arena. Detta efter att ha hämtat upp tre underlägen.

Adam Åhman inledde säsongen som tredjemålvakt i HV71. Efter att Linus Söderström gått sönder har han fått chansen två gånger i HV-kassen och hållit en nolla. Idag meddelades det att även Fredrik Pettersson Wentzel är skadad och naturligtvis fick då Åhman ställa sig mellan stolparna. 18-åringen fick en mardrömsstart när Linköping, genom Olle Lycksell och Derek Roy, hade 2-0 redan efter lite drygt två minuter.

Men målvakten och hans lag skulle repa mod. Marc Zanetti reducerade i den första perioden och i den andra kunde Victor Ejdsell kvittera i powerplay.

Men även Linköping skulle göra mål i numerärt överläge. Mathis Olimb satte ledningsmålet i spelformen med drygt halva matchen spelad.

— Mycket skott och bra trafik. Tillslut blir det mål, sa målskytten Olimb om LHC:s powerplay.

HV71 skulle dock komma tillbaka ytterligare en gång. Pierre Engvall styrde in ett skott från Lawrence Pilut och strax därefter kunde Bill Sweatt ta HV till ledning för första gången i matchen.

— Det är jäkligt svängigt fram och tillbaka, sa Pierre Engvall till C More i den andra pausen.

Och svängigare skulle det bli.Jakob Lilja såg med två mål i inledningen av den tredje perioden till att återigen ta Linköping till ledning. Men HV71 gav inte upp. Kevin Stenlund kvitterade till 5-5 i slutet.

Förlängningsspelet blev mållöst, men inte chanslöst. Både Adam Åhman och Jacob Johansson i Linköpingsmålet stod för högkaratiga räddningar på övertiden. I straffläggningen avgjorde sedan Mattias Tedenby för HV71.