LETAR FORM. Mika Zibanejad har haft svårt att hitta tillbaka till sin tidigare form efter sin hjärnskakning. Foto: Getty Imahes/Abie Parr

22 poäng på de 24 första matcherna. Därefter en hjärnskakning som berövade Mika Zibanejad på både form och självförtroende. Nu är New York Rangers förstacenter på jakt efter ett lyft som ska hjälpa laget att rädda säsongen.

– Man blir lite frustrerad när utdelningen inte kommer. Då är det lätt att man börjar förändra för mycket i sitt spel, säger Zibanejad till hockeysverige.se.



NEW YORK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var en riktig drömstart på säsongen för honom personligen. Efter att ha blivit uttalad förstacenter för New York Rangers inför ligastarten pangade Mika Zibanejad in fem mål på sina fyra första matcher. Känslan var att det stora genombrottet i NHL äntligen stod för dörren.

Allt flöt på riktigt bra under säsongens två första månader. Zibanejad hade 22 poäng på sina 24 första matcher. I den 23 matchen, mot Detroit Red Wings den 24 november, åkte han på en smäll från Darren Helm. Trots det spelade han den följande matchen mot Vancouver Canucks två dagar senare. Det blev den sista han spelade på en knapp månad. Det framkom nämligen att svensken hade åkt på en hjärnskakning.

Sedan comebacken mot Anaheim Ducks den 19 december har 24-åringen inte hittat tillbaka till formen han hade innan skadan. På de 18 matcher han har spelat efter skadeuppehållet har det blivit sex poäng (3+3).

”INTE DESPERATA NOG”

När hockeysverige.se träffar stockholmaren efter 0–4-förlusten mot Toronto Maple Leafs hemma i Madison Square Garden är han frustrerad över både över New York Rangers svaga dagsform och sin egen. Rangers har förlorat sju av sina tio senaste matcher och har tappat greppet om den slutspelsplats man tidigare hade kommando över.

– Det är 31 matcher kvar. Vi är ändå nära, men jag tycker inte är desperata nog. När man är i den här situationen vi är i visar vi inte tillräckligt med desperation. Vi har viljan och vi vill vinna, men vi spelar inte som om det var så just nu, suckar han.

Sitt eget spel är han inte heller sen att kritisera.

– Poängmässigt har produktionen för mig som en offensiv inte varit tillräckligt bra. Det har stundtals sett bra ut i matcher, men… Nej, det har inte varit tillräckligt bra.

Hur mycket har hjärnskakningen påverkat dig där tror du?

– Jag ska inte stå här och skylla på det. Samtidigt är det en faktor som jag inte kan leka undan. Speciellt när man får en sådan skada och det inte är första eller andra gången. Det är något som inte är bra.

– Nu spelar jag och har ingen orsak att inte spela. Det är ingenting som stör mig, utan det är bara att jag får jobba på det, att komma in i det jag hade första 24 matcherna innan jag blev skadad. Det kommer stundtals, men gäller att hålla i det under en längre period.



Foto: Bildbyrån/Christian Petersen

”MÅSTE LITA PÅ SIG SJÄLV”

Han konstaterar ärligt att det blir vissa mentala biverkningar efter en hjärnskakning. I dag är det väldokumenterat vilka konsekvenser en hård smäll mot huvudet kan få för en atlet. Spelarna har därför större respekt för huvudskador än vad som tidigare var fallet.

– Jag tror det viktigaste är att man måste lita på sig själv, att allt är okej. Det kommer vissa situationer där det sitter i bakhuvudet att man är lite rädd att gå in i vissa situationer. Men jag tycker inte att det är en anledning till att det inte gått lika bra heller, säger Mika Zibanejad.

– Det här är en läroprocess och man får lära sig av alla olika situationer. Oavsett om du har mot- eller medgångar så får du ta det här med dig och lära sig av det. För mig gäller det bara att hitta ett sätta att komma tillbaka till spelet jag har haft och förhoppningsvis få lite mer utdelning.

Han återkommer flera gånger till att han inte vill använda hjärnskakningen som en ursäkt för att det inte har lossnat för honom den sista månaden. Samtidigt är det lätt att skönja den röda tråden från huvudskadan till osäkerheten till ett lite sämre självförtroende.

– Man blir lite frustrerad när utdelningen inte kommer. Då är det lätt att man börjar förändra för mycket i sitt spel. Man litar inte på sig själv och tappar självförtroende som man behöver när man ska vara en offensiv spelare som ska producera.

SPRÄNGER LAGBYGGET?

Att det börjat gå utför för New York Rangers har skapat en hel del spekulationer inför trade deadline om en månad. Rykten från New York Posts hockeyskribent Larry Brooks gör gällande att klubbledningen, med general managern Jeff Gorton i spetsen, har fått klartecken från ägaren James Dolan att inleda en föryngringsprocess. Det vill säga börja trejda av veteraner som Rick Nash, Nick Holden och Michael Grabner och kanske till och med Mats Zucarello eller kaptenen Ryan McDonagh.

Mika Zibanejad är medveten om att snacket går kring eventuella förändringar i laget, men tycker inte att spelarna ska låta sig påverkas av det.

– Det är upp till var och en hur mycket folk läser och vad folk lyssnar på. Samtidigt vet man att om det inte går tillräckligt bra i den här ligan, då kommer förändringar. Det är inte nytt för någon härinne utan vi vet om det. Det kanske påverkar oss på något sätt, men det ska inte få störa oss på ett sätt där det går ut över vårt spel.