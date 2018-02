Just nu spelar Jaromir Jagr match i den tjeckiska andraligan. Efter två perioder mot Petr Nedveds Benatky nad Jizerou har de båda legendarerna gjort fyra poäng tillsammans.

Mötet i den tjeckiska andraligan mellan Benatky och Kladno är tänkt att bli legendaren Petr Nedveds sista tävlingsmatch innan hans tröja imorgon hissas i samma arena som matchen spelas i, fast då i Bili Tygri Liberecs regi.

Då passade legendaren Jaromir Jagr på att göra comeback och efter den första perioden hade nummer 68 gjort två assist. Petr Nedved ville dock inte vara sämre. I den andra perioden gjorde han ett mål och en assist.

Jagr spelade senast så sent som i slutet av 2017 för Calgary i NHL. Petr Nedved har knappt spelat alls de fyra senaste åren.

I matchen spelar också svensken Linus Svedlund för Kladno och Tomas Hanousek som har dubbelt medborgarskap mellan Sverige och Tjeckien.

Attendance for this game is 7,500. Benatky's home average to this point in the season was 278, so that will raise slightly.

Nedved hasn't played a competitive game in almost 4 years. He has a goal and an assist and leads all forwards on both teams in icetime with 14:03 after 2 periods.

