Carl Gunnarsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Trots att han inte varit skadad har han tvingats stå vid sidan av de tre senaste matcherna. När St.Louis back Carl Gunnarsson inatt var tillbaka i laguppställningen passade han på att avgöra matchen mot Buffalo med enda målet.

Carl Gunnarsson har haft en lite jobbig säsong i St.Louis och stundtals varit petad. Statistiskt sett har det dock gått bra för 31-åringen som inför nattens match hade gjort fyra mål under säsongen, vilket var lika med tangerat personbästa i den kategorin under hans NHL-karriär.

Efter tre matcher i rad på läktaren var han inatt tillbaka i St.Louis uppställning när de på bortaplan tog sig an Buffalo. Då avgjorde svensken med matchens enda mål 14:19 in på den tredje perioden. Målet var hans femte för säsongen, vilket innebär nytt NHL-rekord för honom. Då hyllade han lagkamraten Alexander Steen.

— Jag trodde att han skulle få pucken, då såg jag att han hade stoppat upp ytterforwarden som försökte komma ut och då var bara lättare för mig att komma in. Så han gjorde det lätt för mig, berättade Gunnarsson för nhl.com.

HYLLADES AV COACHEN

Målet i all ära. Gunnarsson fick hyllningar för sitt spel matchen igenom av coachen Mike Yeo.

— Han spelade bra och det var inget svårt beslut att låta honom spela, han förtjänade att komma tillbaka. Självklart är målet en stor grej, men jag tycker han spelade enastående överlag.

Hos Buffalo gjorde målvakten Robin Lehner vad han kunde för att ge sitt lag poäng. 32 av 33 skott räddades av målvakten, men han fick ändå se sitt lag förlora. För tredje matchen i rad.