AVSTÄNGD. Filip Forsberg missar de kommande matcherna. Foto: Steve Roberts/Cal Sport Media/CSM/REX

Filip Forsbergs tackling på Jimmy Vesey utmynnar i en avstängning. På söndagskvällen kom beskedet att Nashville Predators svenska stjärna tvingas upp på läktaren i de närmaste matcherna.

Filip Forsbergs comeback efter sin handskada har varit en succé. På två matcher har han svarat för fyra poäng (2+2) och hjälpt Nashville Predators till stabila segrar mot både Los Angeles Kings (5–0) och New York Rangers (5–2).

Men återkomsten till isen blev kortvarig. Nu tvingas 23-åringen återigen sätta sig på läktarplats. På söndagen beslutade sig NHL för att stänga av Forsberg i tre matcher för den tackling han delade ut på Rangers forward Jimmy Vesey i lördags.

GÅR MISTE OM NÄRMARE 800 000 KRONOR

Det var halvvägs in i matchen som Forsberg ramade Vesey när han kom åkandes runt Nashvilles kasse. Rangersspelaren, som blev rejält blodig till en följd av smällen, hade inte pucken under kontroll när han fick tacklingen. Därför anser ligan att han gjort sig skyldig till interference, även om domarna friade svensken under matchen.

Filip Forsberg, som har svarat för 38 poäng (16+22) på 39 matcher, missar nu måndagens möte med New York Islanders, samt matcherna mot Toronto och Ottawa på onsdag och torsdag. Han får lov att återvända till spel när Predators möter Montréal på bortais på lördag.

Utöver avstängningen går Filip Forsberg miste om nästan 100 000 dollar i utebliven lön. Det motsvarar närmare 790 000 svenska kronor.