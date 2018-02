Andreas Borgman. Foto: BILDBYRÅN & GETTY IMAGES

Andreas Borgman har tagit Toronto Maple Leafs med storm. Den 22-åriga rookien har mot alla odds tagit en ordinarie plats i NHL redan under sitt första år i ligan. Men han har inte gjort resan ensam. Med på vägen finns nära och kära. Hockeysverige.se träffade Andreas hesa, men framför allt glada morbror under ”pappa-resan” till Madison Square Garden.

– Den har varit fantastisk. Jag har typ tappat rösten efter de här två dagarna, berättar Alf för hockeysverige.se.

NEW YORK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Andreas Borgman. Vilken resa killen har gjort. Den odraftade 22-åringen vann förra säsongen SM-guld med HV71, under sin allra första säsong i SHL. Han var en av lagets bästa backar, men väldigt få hade nog räknat med att backen redan den här säsongen skulle ta en plats i världens bästa liga.

Borgman åkte över till Toronto Maple Leafs träningsläger i somras, och kom aldrig tillbaka. Den omtalade coachen Mike Babcock gillade vad han såg, för nu har svensken spelat 48 matcher i NHL och har en ordinarie plats i laget.

– Jag trivs jättebra. De har tagit hand om mig jättebra ända sedan jag kom hit. Allt runt omkring fungerar hur bra som helst. Stan är superhärlig. Det finns alltid något att göra och det är alltid trevligt folk också, konstaterar Borgman.

Som om det inte vore nog är de här dagarna lite extra speciella för Andreas Borgman. Toronto anordnar sin årliga ”pappa-resa”.

– Jag har min morbror med mig. Det är kul. De får se lite hur vi har det. Annars vet de inte mer än det vi berättar till dem, så nu får de se allt själva. Han tycker väl att vi typ sover hela tiden, skämtar han.

– De var med i hallen första dagen på morgonvärmning. De flyger med oss hela tiden och är med på alla måltider och så. De får nästan vara med hela tiden och så har det lite egna grejer ihop med alla andra pappor, bröder, morbröder och farbröder.



Andreas Borgman (nummer 55) i sin nya vardag med lagkamraterna Auston Matthews och William Nylander. Foto: Emil Wesolowski / Bildbyrån

”JAG OCH ANDREAS HAR VUXIT UPP IHOP”

Men fram till ett par år sedan var Andreas karriär knappast spikrak. Men nu får man nog ändå säga att hockeylivet leker. Då är det kanske extra roligt att få bjuda över nära och kära som har betytt lite extra. En av dem är morbror Alf.

– Han har ju haft sin mamma och plastpappa här tidigare. De skildes för länge sedan och han har inte den relationen med sin pappa tidigare. Jag och Andreas har vuxit upp ihop sedan han var liten. Jag är väl mer som en mentor och gudfar för honom. Många andra här på resan är pappor och sedan finns det även vänner. Det beror lite på vilken ålder respektive spelare är i. Det spelar inte så stor roll. De flesta här bryr sig om hockey och har betytt något för de som spelar här.

– Den har varit fantastiskt. Jag har typ tappat rösten efter de här två dagarna. Han har levererat på den nivån han själv trodde, men ingen annan trodde, säger en stolt morbror om Andreas första NHL-säsong.

Kunde du själv tro att han skulle kunna göra det så här bra i Toronto?

– Jag trodde ändå att han skulle kunna hålla sig kvar. Men att han redan skulle ha spelat 48 matcher, det trodde jag inte.

Andreas lever sin dröm. Och får möjligheten att ge sin stöttande morbror en oförglömlig NHL-resa från första parkett.

– Det är kul att få träffa alla ”hockey dads”. Och just att Toronto är en sådan hockeystad. Allting handlar om hockey där. Det finns inga andra sporter som konkurrerar.

– Den första matchen vi såg var i Toronto (seger 5-0 mot New York Islanders). Nu är vi här i New York mot Rangers och tredje och sista matchen är i Boston. De har gjort schemat tajt så att alla ska kunna vara med. Fyra dagar och tre matcher, och det är ganska roliga lag.



Andreas Borgman under en match mot New York Rangers. Foto: Emil Wesolowski / Bildbyrån

”KÄNDES INTE SOM DET FANNS NÅT MOTSTÅND ÖVER HUVUD TAGET”

Och vilken show Toronto har bjudit sina speciella gäster på. 5-0 mot Islanders följdes upp med 4-0 borta mot New York Rangers på torsdagsnatten innan det blev förlust med 1–4 mot Boston i sista matchen på turnén.

– Det är lite oväntat med den här vinsten mot Rangers. Men det var som mot Islanders, även om det kanske inte var lika oväntat. Det kändes inte riktigt som att det fanns något motstånd över huvud taget, säger Alf lite skönt kaxigt från omklädningsrummet i Madison Square Garden.

Är du också en stor hockeysupporter, eller är det mest Andreas du stöttar?

– Jag är ett ganska stort hockeyfan. Men jag blev aldrig lika bra som honom, säger han och skrattar.

– Jag spelade ändå hockey på hans nivå tills han kanske var 15 år. Men han har tagit den långa vägen. Han var inte draftad tidigt utan körde hockeygymnasium och hela den biten.

En annan som håller på att gå den långa vägen är Andreas lillebror Linus Borgman. Och kanske får vi i framtiden se fler från familjen i världens bästa liga.

– Linus är tre år yngre. Han är med i Nackas J20-lag och är på gång. För honom har det inte heller gått spikrakt, men det skulle kunna gå lika bra för honom.